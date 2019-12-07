Молодежка ЦСКА обыграла «Краснодар», уступая 0:2 к 61-й минуте

Молодежный состав ЦСКА в матче 19-го тура первенства РПЛ обыграл сверстников из «Краснодара» со счетом 3:2.

Армейцы уступали со счетом 0:2 к 61-й минуте. Затем два мяча забил Наяир Тикнизян, еще один гол на счету Константина Марадашвили.

Московский клуб с 34 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, краснодарцы с 24 очками остались на 10-й строчке.

Молодежные команды

19-й тур

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 2:3 (2:0)

Голы: Корнюшин, 24 (1:0). Кутовой, 26 — с пенальти (2:0). Тикнизян, 61 (2:1). Марадишвили, 78 (2:2). Тикнизян, 83 (2:3).

Судья: Родионов (Чехов).

7 декабря. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

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