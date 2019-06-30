Мохбалиев объявил об уходе из "Спартака"

Защитник "Спартака" Тургай Мохбалиев сообщил, что покидает клуб. Он выступал за молодежную команду красно-белых.

- Мне было 13, когда я пришел в "Академию Спартак". И вот я покидаю родные для меня стены, - написал футболист в Инстаграме. - За эти 6 лет в Спартаке из мальчишки я превратился в мужчину! Могу сказать за это спасибо тренерам, воспитателям, учителям: вы помогали мне и на поле, и за его пределами; вы каждый день делали меня лучше, профессиональнее! Я помню каждый миг, проведенный на поле в составе красно-белых! Я всегда с честью и гордостью носил ромбик на груди, и он навсегда останется в моем сердце! Настал момент, когда нужно уйти, чтобы вернуться сильнее! Я не говорю: "Москва, прощай!" Я говорю: "До встречи, столица!".

19-летний защитник в прошедшем сезоне провел 28 матчей за "молодежку" "Спартака" и забил два мяча при трех голевых передачах.

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