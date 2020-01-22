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Младший брат Зелимхана Бакаева перешел в «Рубин»

19:21
Солтмурад Бакаев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Солтмурад Бакаев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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«Рубин» подписал контракт с 20-летним полузащитником Солтмурадом Бакаевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на пять лет. Игрок уже присоединился к команде на сборе в Турции.

Бакаев — воспитанник «Спартака», младший брат хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева. В нынешнем сезоне Бакаев-младший провел 18 игр, забил 4 гола и отдал 2 передачи в составе «Спартака-2» в Олимп-ФНЛ.

Всего в ФНЛ у Бакаева 55 матчей, 9 голов и 7 передач. За первую команду «Спартака» он сыграл в двух матчах премьер-лиги и одном — в отборе Лиги Европы против «Браги».

Дополнительная информация

https://www.rubin-kazan.ru/posts/soltmurad-bakaev-pereshel-v-rubin

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