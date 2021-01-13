Мирзов отреагировал на слухи о возвращении в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий за «Химки» на правах аренды, рассказал об обещанном подарке от капитана красно-белых Георгия Джикии за ничью с ЦСКА (2:2) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ. Также игрок прокомментировал слухи о досрочном возвращении в «Спартак».

— Перед тем матчем Георгий Джикия предложил мне: «Если обыграете ЦСКА, сделаю тебе достойный подарок», — приводит «Чемпионат» слова Мирзова. — Я сказал ему: «Давай просто очки отнимем». Он: «Ладно, ничья подходит». Мы сыграли вничью, я забил и показал ромбик в поддержку «Спартака» и в честь будущего подарка от Джикии. Правда, подарок жду до сих пор, Джикия никак не отдает.

— Пишут, что Тедеско в тебе заинтересован и хочет снова видеть в «Спартаке». Что ты про это знаешь?

— Тут как в фильме: все, что было в Вегасе, остается в Вегасе.

В сезоне-2020/21 Мирзов провел 9 матчей за «Химки», на счету 27-летнего россиянина 4 гола.