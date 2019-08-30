Миодраг Божович: «У «Динамо» очень большие амбиции»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил готовность команды к матчу 8-го тура чемпионата России против «Динамо».

«У «Динамо» очень большие амбиции. Я ожидаю сложную игру, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Специально действовать против их новичков не будем. Мы практикуем зонную оборону. У Нжи очень хорошая скорость, а у Филиппа — отличная техника и удар. Думаю, они будут только прибавлять».