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Миодраг Божович: «У «Динамо» очень большие амбиции»

19:54
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил готовность команды к матчу 8-го тура чемпионата России против «Динамо».

«У «Динамо» очень большие амбиции. Я ожидаю сложную игру, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Специально действовать против их новичков не будем. Мы практикуем зонную оборону. У Нжи очень хорошая скорость, а у Филиппа — отличная техника и удар. Думаю, они будут только прибавлять».

Крылья Советов — Динамо

 

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