Милота дня. Щенки на стадионе "Ростова"

"Ростов" в своем Твиттере опубликовал видео с щенками, которые находились на поле стадиона "Ростов-Арена".
- Взяли ребят на просмотр, - говорится в сообщении. - Милые?
Первый домашний матч на своем стадионе "Ростов" проведет 13 июля против "Оренбурга". Начало в 21.30 по московскому времени.
🐶🐶🐶— Football Club Rostov (@rostovfc) 19 июня 2019 г.
Взяли ребят на просмотр
Милые? pic.twitter.com/fvbLpenjkb
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