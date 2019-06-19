19:28 | Футбол — РПЛ

Милота дня. Щенки на стадионе "Ростова"

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"Ростов" в своем Твиттере опубликовал видео с щенками, которые находились на поле стадиона "Ростов-Арена".

- Взяли ребят на просмотр, - говорится в сообщении. - Милые?

Первый домашний матч на своем стадионе "Ростов" проведет 13 июля против "Оренбурга". Начало в 21.30 по московскому времени.

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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