Милота дня. Щенки на стадионе "Ростова"

"Ростов" в своем Твиттере опубликовал видео с щенками, которые находились на поле стадиона "Ростов-Арена".

- Взяли ребят на просмотр, - говорится в сообщении. - Милые?

Первый домашний матч на своем стадионе "Ростов" проведет 13 июля против "Оренбурга". Начало в 21.30 по московскому времени.

🐶🐶🐶



Взяли ребят на просмотр



Милые? pic.twitter.com/fvbLpenjkb — Football Club Rostov (@rostovfc) 19 июня 2019 г.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр