Защитник «Сочи» Миладинович в интервью «СЭ» рассказал о том, какие у него сложились отношения с Александром Кокориным, а также высказался о скандалах вокруг футболиста. 29-летний Кокорин играл за сочинцев на правах аренды, когда принадлежал «Зениту» — с февраля по август 2020-го.

— Какие у вас сложились отношения с Алекандром Кокориным?

— Он хороший человек! Это один из лучших игроков, с которыми я играл. Не только я, но и вся команда его приняла, все с ним общались.

— Саша раньше вляпывался в разные скандалы и еще недавно отбывал наказание в колонии. В жизни он не похож на скандального человека?

— Он не такой! Я раньше вообще обо всем этом не знал. Только когда он присоединился к команде, кто-то из пацанов мне об этом рассказал. Честно говоря, я тогда удивился. Мы полгода тренировались вместе, он вообще не был похож на скандалиста. Не мог поверить, что такие инциденты были возможны, потому что это совсем другой человек.

— Уже идут разговоры о его возможном возвращении в «Сочи». Вы бы хотели, чтобы он вернулся?

— Да, для нас это было бы большое усиление. У него на данный момент не получается в «Спартаке», но он хороший нападающий. Это просто неудача, что пока у него там не идет игра.

(Данил Алешин)

Полностью интервью с Иваном Миладиновичем читайте здесь.