Михаил Грушевский: «Гончаренко дадут время, чтобы выправить ситуацию»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, ставший гостем эфира «СЭ», высказался о будущем главного тренера армейцев.

— К Гончаренко есть вопросы?

— Разумеется. И по составу, и по заменам, и по тактике — когда после невероятного энергозатратного прессинга в первом тайме на второй команде не хватает сил. Но доверие к тренеру все равно сохраняется. Надо пережить кризисный сезон, оставаясь трезвым и спокойным. Что как раз свойственно Гинеру. Хотя он не флегматик.

— Я знаю.

— Бывает резким, взрывным — господин Егоров, теперь уже экс-руководитель судейского корпуса, не даст соврать. Когда же решается судьба тренера, Гинер всегда ведет себя взвешенно и хладнокровно. Поэтому, думаю, Гончаренко дадут время, чтобы выправить ситуацию. Конечно, при игре, которую ЦСКА демонстрировал весной, говорить, что мы претендуем на попадание в Лигу чемпионов — паранойя и безумие. Так и пятое место может ускользнуть. Но если команда будет прибавлять, то и с нынешним составом реально зацепиться за медали. (Александр Кружков)

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