«Мешков верно отменил гол Бакаева». Мнение судьи Федотова

Судья всероссийской категории Игорь Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер» отметил верно принятое решение арбитра Виталия Мешкова, который отменил гол полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в ворота «Зенита» после использования ВАР.

«Ригони на 12-й минуте также сыграл рукой. Если бы он забил, то это было бы нарушение и оно бы просматриваолось. Все, что в нападении — это рука. Неважно как: высоко, низко. Все это нарушение

Мешков находился в рекомендованной позиции. И часть игроков, скорее всего, его перекрывало. Ведь он засчитывает взятие ворот, но ВАР дает сигнал, что нужен просмотр. Что он сделал очень быстро и четко. После чего отменяет гол».