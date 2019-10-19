Менье намерен продлить контракт с «ПСЖ»

Защитник Тома Менье хочет продлить контракт с «ПСЖ». 28-летний бельгиец в ближайшее время проведет переговоры с французским клубом, сообщает L'Equipe.

Менье выступает за «ПСЖ» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2020 года.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр