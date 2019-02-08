22:25 | Футбол — РПЛ

Мельгарехо пропустил обе тренировки "Спартака"

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В пятницу "Спартак" провел две тренировки на сборе в Турции. Как сообщает официальный сайт красно-белых, оба занятия пропустил форвард Лоренсо Мельгарехо - он продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в товарищеской встрече с "Актобе" (2:2). 

Кроме того, по индивидуальной программе работали защитники Андрей Ещенко и Самюэль Жиго. Голкипер Артем Ребров проходит курс реабилитации. Все остальные футболисты работали в общей группе. 

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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