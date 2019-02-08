Мельгарехо пропустил обе тренировки "Спартака"

В пятницу "Спартак" провел две тренировки на сборе в Турции. Как сообщает официальный сайт красно-белых, оба занятия пропустил форвард Лоренсо Мельгарехо - он продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в товарищеской встрече с "Актобе" (2:2).

Кроме того, по индивидуальной программе работали защитники Андрей Ещенко и Самюэль Жиго. Голкипер Артем Ребров проходит курс реабилитации. Все остальные футболисты работали в общей группе.

📰 Новости из Белека



❎ @Melgarejo25 продолжает восстанавливаться от травмы;

❎ По индивидуальному графику работают Ещенко и Жиго;

❎ Проходит курс реабилитации @rebrov32;

✅ Все остальные спартаковцы тренируются в общей группе.



ℹ️ https://t.co/HplIKS2qyk#КрасноБелыеСборы🇹🇷 pic.twitter.com/mOwilkRoFQ – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 февраля 2019 г.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь