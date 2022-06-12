«Ростов» объявил о выкупе полузащитника Щетинина у «Зенита»

«Ростов» объявил о выкупе полузащитника Кирилла Щетинина у «Зенита».

Ростовчане подписали контакт с 20-летним россиянином на 4,5 года.

«Ростов» арендовал Щетинина у «Зенита» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за команду.