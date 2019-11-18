Медведев ответил на вопрос о продлении соглашений с Дзюбой и Семаком

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о продлении контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и главным тренером Сергеем Семаком. Договоры обоих завершаются летом следующего года.

— По Дзюбе появлялась неофициальная информация, согласно которой игрок уже подписал новый контракт, а клуб просто ждет момента, чтобы объявить об этом. Насколько это близко к истине? — вопрос Медведеву.

— Когда наступит время, вы об этом обязательно узнаете.

— А какая ситуация с соглашением Семака? Когда могут начаться переговоры о продлении трудовых отношений с ним?

— Такая же ситуация и с Семаком. Вы все обязательно узнаете. (Дмитрий Зимин)

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