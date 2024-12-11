Источник: Хлусевич может перейти в «Зенит» или «Динамо»
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Иван Карпов.
По сведениям источника, на 23-летнего россиянина претендуют «Зенит» и «Динамо». Петербуржцы хотят усилить позицию на правом фланге и изучают возможность подписания игрока.
В текущем сезоне Хлусевич провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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