Медина рассказал, что думает о ситуации Промеса

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина заявил, что для команды станет хорошей новостью возвращение полузащитника Квинси Промеса.

— Общались ли с Промесом?

— Нет. Не знаю, общался ли кто-то из команды с ним. Но, если Квинси вернется, это будет отлично для нас.

— Какие перспективы у «Спартака» в новом сезоне РПЛ?

— «Спартак» в новом сезоне будет бороться за чемпионство. У нас хорошие игроки и новый тренер, который выигрывал титулы. Будем стараться выиграть каждую игру и выступить лучше, чем в прошлом сезоне. «Спартак» всегда должен бороться за все трофеи. Мы в «Спартаке» будем делать все для того, чтобы порадовать болельщиков.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.