Матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" может пройти в Сочи

Как стало известно "СЭ", "Локомотив" рассматривает возможность обращения в РФПЛ с просьбой о переносе гостевой встречи 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" с Дальнего Востока в Сочи. Это связано с тем, что согласно долгосрочному прогнозу 27 ноября, в день игры, температура воздуха в Хабаровске будет около 18 градусов ниже нуля. По мнению московского клуба, такие условия создадут риск здоровью футболистов, а также не способствуют комфорту зрителей. (Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, что в ближайшем 17-м туре "СКА-Хабаровск" дома примет ЦСКА. По прогнозу синоптиков, во время матча ожидается, что столбик термометра опустится до 17 градусов ниже нуля. Армейцы уже отправились на игру.

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