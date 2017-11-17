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17 ноября 2017, 14:48

Матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" может пройти в Сочи

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Как стало известно "СЭ", "Локомотив" рассматривает возможность обращения в РФПЛ с просьбой о переносе гостевой встречи 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" с Дальнего Востока в Сочи. Это связано с тем, что согласно долгосрочному прогнозу 27 ноября, в день игры, температура воздуха в Хабаровске будет около 18 градусов ниже нуля. По мнению московского клуба, такие условия создадут риск здоровью футболистов, а также не способствуют комфорту зрителей. (Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, что в ближайшем 17-м туре "СКА-Хабаровск" дома примет ЦСКА. По прогнозу синоптиков, во время матча ожидается, что столбик термометра опустится до 17 градусов ниже нуля. Армейцы уже отправились на игру.

Турнирная таблица чемпионата России

ФК Локомотив (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
24
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Стадион перед матчем "СКА-Хабаровск" - ЦСКА очистили от снега

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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