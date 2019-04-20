Матч-огонь "Краснодар" - "Зенит": сумасшедшие голы, потасовка и победа Питера!!!

"Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 3:2 в матче 24-го тура чемпионата России. Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 51 очко, краснодарский клуб остался на третьей строчке.

В составе гостей дублем отличился Артем Дзюба. Для россиянина этот гол первый в официальном матче за петербуржцев с 25 октября. Предыдущий раз он отличался 25 октября в игре Лиги Европы против "Бордо" (2:1), его безголевая серия составила 15 игр. Последний гол Дзюбы в чемпионате России состоялся 7 октября, причем забил он также "Краснодару" (2:1). Его безголевая серия растянулась на 12 туров и составила 1087 минут.

Также у "Зенита" точным ударом со штрафного удара отметился Ярослава Ракицкого. У "Краснодара" отличился молодой нападающий Иван Игнатьев, для него этот мяч стал шестым в сезоне. Под конец встречи счет сравнял Маурисио Перейра.

🔥 В третий раз в этом сезоне Ярослав Ракицкий поражает чужие ворота прямым ударом со штрафного.



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Отметим, что команды устроили потасовку в конце матча. Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев получил повреждение, упал на поле и отказался покидать поле на носилках. Вместо этого он неспешно пошел на замену под гул трибун. Из-за этого футболисты едва не устроили драку в штрафной "Зенита".

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1)

Голы: Дзюба, 19 (0:1). Игнатьев, 25 (1:1). Ракицкий, 69 (1:2). Перейра, 90+1 (2:2). Дзюба, 90+5 (2:3).

"Краснодар": Сафонов, Петров (Стоцкий, 90), Спаич, Мартынович, Рамирес, Уткин (Сулейманов, 61), Газинский, Перейра, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72), Вандерсон Масиэл.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Ригони (Нобоа, 88), Барриос, Оздоев (Анюков, 86), Дриусси (Шатов, 90+6), Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Ригони, 35. Смольников, 45. Ракицкий, 47. Перейра, 68. Барриос, 71. Сулейманов, 85. Анюков, 86. Азмун, 90+7.

Судьи: Карасев. Мосякин (оба - Москва), Гаврилин (Владимир).

20 апреля. Краснодар. Стадион "Краснодар".

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