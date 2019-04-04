Массимо Каррера готов возглавить "Ювентус"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что готов возглавить "Ювентус". Кроме того, он добавил, что экс-наставник туринцев Антонио Конте будет полезен любому итальянскому клубу. Напомним, специалист остается без работы после увольнения из "Челси".

- Готов ли я возглавить "Ювентус"? Я уже работал там. Мне посчастливилось работать с Конте. Поэтому я чувствую, что готов, - цитирует Карреру cisiamo.info.

- Возвращение Конте в Италию могло бы стать хорошим решением?

- Я не знаю, что он хочет. Только он может на это ответить. Он победитель по натуре. Любая команда была бы рада иметь Конте в качестве тренера.