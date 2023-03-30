Массажист Ларин: «Главным юмористом в «Спартаке» был Илья Цымбаларь»

Массажист Николай Ларин, работающий с 80-х годов в московских клубах, рассказал о юморе Ильи Цымбаларя.

«Главным юмористом в «Спартаке» был Илья Цымбаларь. От него постоянно надо было чего-то ждать. Однажды к Романцеву на базе в Тарасовке обратилась уборщица: «Олег Иванович, я увольняюсь, такое терпеть уже невозможно!» Она попросила Романцева пройти в комнату, где жил Цымбаларь и где женщина проводила уборку. Приходят. На подушке лежит какашка. Разве что не пахнет... Как выяснилось, Илья купил где-то за границей резиновую игрушку в виде экскрементов и устроил розыгрыш. Передумала ли увольняться уборщица, уже не помню», — цитирует «РБ Спорт» Ларина.

Илья Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год и сыграл в 146 матчах.