Масалитин считает, что ЦСКА может обыграть «Зенит» за счет мотивации и самоотдачи

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче армейцев с «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ.

«Обе команды находятся в одинаковых условиях — они потратили много сил в кубковых матчах. У «Зенита» более сбалансированный состав, особенно выделяется средняя линия. Но есть и слабые места, например, оборона. У ЦСКА прежние проблемы, но они могут выиграть за счет мотивации и самоотдачи. «Динамо» показало, что с этим «Зенитом» можно играть. Особенно без Барриоса в центре поля. Но будет Малком — это большой плюс для питерцев. Сейчас он лидер команды. У хозяев не будет шансов, если они будут бояться «Зенит», — приводит «Чемпионат» слова Масалитина.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 19 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Петербургский клуб с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Армейцы занимают 5-е место, набрав 32 очка.