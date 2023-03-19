«Пари НН» — «Торпедо»: гости сравняли счет в матче

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна забил на 58-й минуте с «Пари НН» в матче 20-го тура РПЛ — 1:1.

Нападающий московской команды Максим Турищев выполнил заброс в штрафную между двух защитников, Рейна первым касанием обработал мяч, развернулся к воротам и пробил мимо голкипера в угол створа.