Гладилин: «Пока еще такой яркой игры нет ни у «Динамо», ни у «Краснодара»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо» (3:1) в первом туре РПЛ.

«Первый матч, выкладывались обе команды. Пока еще такой яркой игры нет ни у «Динамо», ни у «Краснодара». Но «быки» — более сыгранная команда, они показали, что больше связей наигранных, и моментов создали больше. И выиграл «Краснодар» заслуженно, счет мог быть и крупнее.

Футболисты двигались до конца, функционально команда готова нормально. Просто были грубые ошибки, которые привели к голам. Три мяча были забиты после грубых ошибок в обороне. Видимо, не все еще отработано. И ведь еще моменты были, значит, игра в обороне еще не поставлена. Но и в атаке не сказать, что все получалось. «Краснодар» был лучше во всех позициях", — цитирует «Газета.Ru» Гладилин.