Мартин Якубко: «Уровень РПЛ чуть-чуть упал за последние два-три года»

Экс-форвард «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко поделился мнением об уровне чемпионата России.

— Не хочу говорить, что у нас было лучше или хуже, — цитирует News.ru Якубко. — Футбол очень быстро меняется, возрастает скорость. Сейчас много факторов влияет на игру. Если в целом, то мне кажется, что уровень Российской премьер-лиги чуть-чуть упал за последние два-три года. Но это мое личное мнение.

Я пристально наблюдаю за всем российским чемпионатом. У меня дома есть российское телевидение, где показывают матчи РПЛ. Не могу сказать, что я смотрю все встречи каждого тура, но очень много игр охватываю. В курсе того, что у вас тут происходит.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр