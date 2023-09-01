«Марсель» с высокой долей вероятности арендует нападающего «Локомотива» Изидора

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор с высокой долей вероятности сегодня покинет московский клуб.

В данный момент «Марсель» и «Локомотив» обговаривают финальные условия платной аренды с обязательным правом выкупа 22-летнего нападающего.

Изидор в «Локомотиве» с 2022 года. Футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.