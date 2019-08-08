Маркус Берг: "Греция – лучший или как минимум один из лучших периодов в моей карьере"

Новичок "Краснодара" Маркус Берг в интервью пресс-службе клуба рассказал о своем самом успешном отрезке в карьере. Для 32-летнего шведа это был период выступления в "Панатинаикосе".

– Из Швеции вы перебрались в Нидерланды. Сейчас голландский чемпионат – едва ли не самый ориентированный на атаку в Европе. А как обстояло дело в то время, когда там выступали вы?

– Примерно так же. Тогда большинство команд в Голландии играли по схеме 4-3-3, а в этом случае в обороне чаще всего соперники действуют против тебя персонально, каждый против своего визави. Мы же в "Гронингене" играли 4-4-2, это было несколько нетипично, но тем не менее мы добивались успехов. Вообще, в Нидерландах всегда выделялись три топ-клуба – "Аякс", ПСВ и "Фейеноорд", которые из года в год сражаются за высокие места и трофеи. И есть еще 6-7 команд, которых считают крепкими середняками, при этом одна-две из них периодически выстреливают и составляют конкуренцию грандам. "Гронинген" был как раз из таких. А позже я поиграл и за ПСВ. Этот клуб, как я уже говорил, всегда нацелен на самые высокие результаты, поэтому изначально ориентирован на атакующий футбол.

– Четыре года вы провели в афинском "Панатинаикосе", забив за это время почти сотню мячей. Вы становились лучшим бомбардиром греческого чемпионата, трижды вас признавали футболистом года в этой стране. Греческий период лучший в вашей карьере?

– Моей семье было очень комфортно в Греции и мне самому нравилось там жить и играть. У меня многое получалось на поле, меня ценили в команде, ко мне очень тепло относились болельщики. Поэтому да, наверное, я могу так сказать: Греция – лучший или как минимум один из лучших периодов в моей карьере.