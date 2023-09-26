Николич: «Очень скучаю по «Локомотиву». Наверное, однажды снова буду работать в России»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал о желании вернуться в Россию.

«Очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Например, зимой Дима Лоськов и Вадим Евсеев побывали у меня дома, с женами. Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно. Наверное, однажды я снова буду работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна», — сказал Николич.

Сербский тренер отметил, что у российских игроков нет прежнего огня в глазах.

«Вспомните, раньше кто-то боролся за золото, кто-то — за Лигу чемпионов, кто-то — за Лигу Европы, кто-то — за выживание. А сегодня... Складывается впечатление, что в футбол играют просто так. Видно, нет прежнего огня в глазах. Будешь ты четвертый или второй — без разницы. Есть только первое место и зона вылета», — добавил Николич.

В июле 43-летний сербский специалист возглавил клуб из Эмиратов «Шабаб Аль-Ахли».

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.