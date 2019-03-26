Маркизио рассказал, что попал в неприятную ситуацию на третий день пребывания в России

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио дал интервью российской фигуристке Елизавете Туктамышевой в программе "Туктамышева+". Он рассказал, что попал в неприятную ситуацию на третий день своего пребывания в Санкт-Петербурге.

– Расскажите историю, которая случилась с вами в Санкт-Петербурге, но о которой никто не знает? – вопрос от Туктамышевой.

– На третий день моего пребывания в Санкт-Петербурге приключилась довольно неприятная, но в то же время забавная история. Я выучил дорогу от отеля до базы, и клуб дал мне машину, чтобы у меня была возможность самостоятельно приезжать на тренировки и обратно. Подъезжаю к отелю, паркуюсь и поднимаюсь к себе в номер. Утром позавтракал, вышел на улицу и не смог найти свою машину. Думаю: "Ну нет, я же не в Неаполе. Как так? В первый же день у меня угнали машину". Но потом оказалось, что ее просто эвакуировали, потому что я припарковался слишком близко к пешеходному переходу.

– Вы ездили в ГАИ?

– Нет, конечно. Я бы в жизни с этим не справился. Мне помогли. Чувствовал себя ужасно неловко. Мне было непросто рассказать сотрудникам клуба, в какую дурацкую ситуацию я попал. Это был только третий день, а я уже влип в историю.

– Как вам русская кухня? Пробовали водку?



– Я пробовал водку, правда, было это еще в Италии. Русская кухня мне нравится, и не только борщ. Люблю все супы и блюда, в которых много зелени. Пробовал бефстроганов и рыбу, которую сложно найти за пределами России. В Петербурге очень вкусно готовят.

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