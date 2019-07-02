Маркизио ответил на критику болельщиков "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в интервью "СЭ" рассказал, как относится к критике болельщиков команды, которые утверждали, что он уделял много внимания музеям и рекламе кофе, но не футболу.

– Часть болельщиков выражали недовольство тем, что вы уделяете много внимания музеям и рекламе кофе, но не футболу. Что вы можете им ответить?

– Этот вопрос вызывает у меня особенный интерес, и я благодарен, что вы его задали. Прежде, чем стать футболистом, я был фанатом, так что знаю, каково это – обменяться приветствиями или даже немного поговорить со своим кумиром. Именно поэтому я никогда не отказываюсь от общения с болельщиками, которых встречаю на улице. И я уверен, что если и присутствует какое-то недовольство, то среди абсолютного меньшинства зенитовских фанов.

Да, действительно – в течение одного года я трижды был в Эрмитаже и Русском музее и принял участие в съемках одного сюжета для телевидения. Но я не понимаю, в чем проблема? На тренировках я всегда выкладывался на полную, чтобы показать свои лучшие качества – мои близкие и весь персонал "Зенита" отлично знают это. И почему бы в свое свободное время мне не пойти с семьей в музей? Или прогуляться по городу? Нет моей вины в том, что Санкт-Петербург настолько красив, и, если кто-нибудь благодаря моим фотографиям и историям захочет приехать сюда и познакомиться с городом, я буду счастлив.

Я – профессионал, футбол – моя работа, он занимает все мои мысли, я им, практически, одержим, но это не значит, что мои интересы и увлечения не должны развиваться всегда, когда это возможно. Это относится ко всем нам. (Егор Бычков).

Полностью интервью Клаудио Маркизио - здесь.