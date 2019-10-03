Маркизио оторвал кусок газона «Ювентуса»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио после прощальной пресс-конференции вышел на поле «Альянц Стэдиум» со своими детьми и женой, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. 33-летний игрок оторвал кусочек газона, после чего положил в карман и ушел обратно в пресс-зал.

— Да, я оторвал кусочек газона, но я думал, что никто меня не снимает, — в шутку признался Маркизио.

Последним местом работы хавбека стал «Зенит», с которым он стал чемпионом России-2018/19. В составе сине-бело-голубых Маркизио принял участие в 9 матчах премьер-лиги и забил 2 гола.