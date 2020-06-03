Маркизио объяснил, почему перешел в «Зенит» из «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о причинах ухода из туринского клуба.

— Я не мог остаться в серии А, потому что не мог предать «Ювентус», — цитирует Маркизио Tuttosport. - Это было главной причиной не только потому, что дали мне «Ювентус» и фанаты, но и что я испытал с ними.

Конечно, у меня всегда было желание испытать свою судьбу за границей. Это был опыт для всей моей семьи. У моей жены не было друзей, которые могли бы навестить ее дома. Она не говорила по русски.

В команде я говорил по-английски и немного по-испански, потому что было очень много аргентинцев, но на поле было легче: мы говорили ногами и головой.