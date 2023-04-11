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Сегодня, 13:09

Личка: «После победы над «Спартаком» нельзя думать, что мы уже чемпионы мира»

Личка рассказал, что постоянно думает о футболе и улучшении результатов команды
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка рассказал, что постоянно думает о футболе и улучшении результатов команды.

«Есть ли дни когда вообще не думаю о футболе? Всегда о нем думаю. Даже когда просто прогуливаюсь или захожу в кафе выпить чай. Сразу в голову приходят какие-то идеи. Понимаете, не бывает такого, что ты себе поставил цель: вот сейчас буду один час думать о футболе, а потом отдыхать. Даже когда летел в Прагу, весь полет думал об игре со «Спартаком». Когда летел назад, думал, как настроить команду на игру с «Крыльями». Ведь даже после победы над «Спартаком» нельзя думать, что мы уже чемпионы мира. Надо идти дальше, чтобы ребята не думали, что мы сейчас выйдем на поле и пешком выиграем 2:0. Думал, что в Самаре будет в два раза сложнее, чем со «Спартаком», — приводит слова Лички Sport24.

После 22 туров «Оренбург» занимает 8-е место в таблице РПЛ, имея 33 очка в активе. Следующий матч «уральцы» проведут дома против «Локомотива» в воскресенье, 16 апреля.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-11-cheshskiy-trener-orenburga-lichka-posle-pobedy-nad-spartakom-nelzya-dumat-chto-my-uzhe-chempiony-mira
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
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Илья Кутепов

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Локомотив

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