Мамаев слушает судью. Фото

Сегодня в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Мамаев выглядит серьезным и сосредоточенным: он внимательно слушает судью во время заседания, стоит, поглаживая бородку. Остальные пребывают в хорошем расположении духа: братья Кокорины беседуют, Протасовицкий также принимает участие в их диалоге.

Напомним, что все четверо обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.

#КокоринМамаев Мамаев, похоже, единственный, кто внимательно слушает судью. Стоит, поглаживая бородку. А к Кокориным в их диалоге присоединился Протасовицкий. pic.twitter.com/Lia4s5qhdv – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 6 февраля 2019 г.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!