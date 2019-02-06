13:22 | Футбол — РПЛ

Мамаев слушает судью. Фото

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Сегодня в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Мамаев выглядит серьезным и сосредоточенным: он внимательно слушает судью во время заседания, стоит, поглаживая бородку. Остальные пребывают в хорошем расположении духа: братья Кокорины беседуют, Протасовицкий также принимает участие в их диалоге.

Напомним, что все четверо обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги УшаковойВиталия Соловчука.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!

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