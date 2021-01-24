Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в интервью клубному сайту высказал свое отношение к главному тренеру команды Валерию Карпину.

?— Быстро сработался с Карпиным?

— Да! Георгиевич — отличный тренер! Он со всеми находит общий язык.

— А как человек?

— Не вижу в нем минусов.

— Спустя время, можешь поделиться впечатлениями о Ростове-на-Дону?

— Я уже жил на юге, но жизнь в Краснодаре и в Ростове отличается. Ростов-на-Дону — это прям город. Но за полтора года что я здесь Хорен Байрамян так и не пригласил меня никуда! Можете прям так и написать! То есть, коренной житель Ростова, а ни одного приглашения от него не было!

Напомним, что в декабре Мамаев перенс операцию. В этом сезоне 32-летний футболист сыграл в 9 матчах РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.