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Мамаев признался, что в заключении многие следили за его женой

15:52
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», рассказал о том, как во время заключения люди, с которыми он там находился, реагировал на деятельность его жены.

— Я тут в Москве...

— Мне рассказывали про тебя. За тобой много кто следил. Мне с утра — что в Бутырке, что в колонии, хотя в колонии поменьше, так как женщины там особо не работали — рассказывали: твоя жена это, твоя жена то...

— А ты что?

— Ну а я что... Молодец, не сидит на месте.

— Не ты мне говорил, мол, езжай в Краснодар и жди меня там...

— Нет, я говорил. Я от своих слов не отказываюсь, сказал Мамаев в интервью каналу своей супруги Аланы «Пластика» на Youtube.

Напомним, Мамаев вышел по УДО, после чего подписал контракт с «Ростовом». Вместе с ним отбывал срок форвард «Зенита» Александр Кокорин.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=DY_xn-VtJ3s

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