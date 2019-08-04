Малком собрался учить русский язык

Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) рассказал, что в ближайшее время приступит к изучению русского языка, а также поделился мнением о дебютной игре.
– Матч получился непростым, а автогол заставил нас отыгрываться, - цитирует официальный сайт "Зенита" Малкома. - Я знал, что "Краснодар" – одна из лучших команд в лиге, поэтому нам нужно было показать свои самые лучшие качества. Теперь будем тренироваться в течение недели, работать над ошибками, чтобы в следующем матче выглядеть сильнее.
- Как в Петербурге после первых дней?
- Пока немного сложно из-за языка, но партнеры по команде и работники клуба очень добры и делают все, чтобы я адаптировался и чувствовал себя хорошо. Так что я всему рад!
– Мы знаем, что везде, где вы играли, вы учили местный язык. Русский тоже собираетесь?
– О, да! Очень скоро начну и очень этому рад!
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-08-04-malkom-dumayu-dlya-debyuta-sygral-neplokho-no-v-sleduyushchem-matche-my-dolzhny-vyglyadet-silnee.htm