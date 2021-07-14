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Малком — о России: «Замечательная страна с радушными и открытыми людьми»

18:10
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» поделился своим мнением о России и русских людях.

— Малком, вы уже в России два года. Вспомните 2019-й. Какие у вас были ожидания от трансфера, от России? И оправдались ли они? — вопрос Малкому.

— Я перешел в «Зенит», потому что очень хотел играть в Лиге чемпионов и завоевывать трофеи. Конечно же, ни один футболист не желает получать травмы. И то, что я почти на пять месяцев остался вне игры из-за повреждения, обидно и горько. Но сейчас я полностью здоров и со свежими силами готов к новому сезону. Я изначально мечтал творить историю и брать трофеи с «Зенитом» и счастлив, что уже в своем первом сезоне мы выиграли все возможные титулы в России. В 2019 году я стал чемпионом Испании вместе с «Барселоной», и в России традиция выигрывать титул каждый год продолжилась. Уверен, в новом сезоне мы поборемся за еще одно чемпионство.

— Какое у вас сейчас мнение о России?

— Россия — замечательная страна с радушными и открытыми людьми, которые хорошо относятся к иностранцам. Русским интересно узнавать новое об иностранцах — они могут подойти и спросить что-то, это приятно. Перед приездом в страну я слышал много разных мнений о России от людей, которые никогда тут не были. Возможно, некоторые отзывы меня тревожили. Но, приехав в Петербург, я убедился в том, что все наоборот — те люди, которые не были в России и рассуждают о ней не очень хорошо, заблуждаются. Выводы делать можно только из личного опыта, и я могу сказать, что люди в России чудесные.

Полностью интервью Малкома читайте на сайте «СЭ»

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Гоша Чернов все материалы автора

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