Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал свое выступление в контрольном матче с минским «Динамо» (1:1) и поделился ожиданиями от предстоящей игры РПЛ с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.

— Чувствую себя хорошо. Это мои первые 90 минут, я рад, что отыграл матч полностью, — цитирует официальный сайт «Зенита» Малкома. — Хотелось закончить сборы победой, но ничего — теперь все мысли только о предстоящей игре с «Локомотивом» и достижении поставленных целей.

— Можно ли сказать, что вы готовы уже на сто процентов?

— Может быть, и не на все 100, но в плане физической формы у меня все отлично. Буду усиленно работать всю предстоящую неделю, чтобы быть готовым, если Сергей Семак решит выпустить меня на поле в следующую субботу. Очень хочу играть.

— Вы получили болезненный удар в конце встречи. Все в порядке?

— Да, конечно. Такие удары — часть игры, если тебе удалось сыграть быстрее и обвести соперника, он обычно нарушает правила. Это нормально. Я уже забыл об этом — сейчас важно сконцентрироваться на «Локомотиве», чтобы провести хороший матч. Игра против «Локо» — важнейшая для нас в сезоне.