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Малафеев показал, как тренирует сына

13:32
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев опубликовал в своем официальном Twitter видео с тренировки с сыном Максимом.

— Продолжаем с Максиком тренироваться и готовиться к большому футболу! — написал Малафеев в Twitter.

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