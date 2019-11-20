Малафеев показал, как тренирует сына
13:32
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев опубликовал в своем официальном Twitter видео с тренировки с сыном Максимом.
— Продолжаем с Максиком тренироваться и готовиться к большому футболу! — написал Малафеев в Twitter.
Продолжаем с Максиком тренироваться и готовиться к большому футболу! ??#Малафеев #Сын #М16 #Футбол #Тренировка #ОтецИСын pic.twitter.com/poJFjwHnXQ— Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) November 20, 2019
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