Малафеев, Файзулин и Бузникин отказались комментировать приговор Кокорину и Мамаеву

Бывшие игроки "Зенита" Вячеслав Малафеев и Виктор Файзулин отказались комментировать приговор форварду клуба Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву.

- Мне неинтересна эта тема, - цитирует news.ru Малафеева.

- Я не буду комментировать, - сказал Файзулин.

Также от комментариев отказался бывший футболист сборной России, руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин.

- Я не буду это комментировать, - сказал Бузникин.

Экс-игрок "Краснодара, вратарь "Ростова" Илья Абаев также не стал давать комментариев, сославшись на некомпетентность в вопросе.

- Если честно, я не знаком с темой, - подчеркнул Абаев.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.