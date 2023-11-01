Максименко: «Мечты о капитанской повязке не было»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко после матча 13-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0) рассказал, как отнесся к тому, что ему доверили капитанскую повязку.

«Не ожидал, что Абаскаль даст мне капитанскую повязку в игре с «Факелом». Где-то даже волнительно было. Сбылась ли мечта? Нет, такой мечты не было», — цитирует Sport24 Максименко.

«Спартак» с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче московский клуб на выезде уступил «Факелу» (0:2).