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Сегодня, 03:40

Максименко: «Мечты о капитанской повязке не было»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко после матча 13-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0) рассказал, как отнесся к тому, что ему доверили капитанскую повязку.

«Не ожидал, что Абаскаль даст мне капитанскую повязку в игре с «Факелом». Где-то даже волнительно было. Сбылась ли мечта? Нет, такой мечты не было», — цитирует Sport24 Максименко.

«Спартак» с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче московский клуб на выезде уступил «Факелу» (0:2).

Источник: https://sport24.ru/football/news-591875-maksimenko-ne-ozhidal-chto-abaskal-dast-mne-kapitanskuyu-povyazku-takoy-mechty-ne-bylo
Александр Максименко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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