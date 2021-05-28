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Максим Мухин: «До последнего думал, что смогу остаться в «Локомотиве»

20:44
Максим Мухин. Фото ФК «Локомотив»
Максим Мухин. Фото ФК «Локомотив»
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Полузащитник Максим Мухин, который 28 мая перешел в ЦСКА из «Локомотива», обратился к болельщикам железнодорожников в своем Instagram.

«Cегодня я покидаю «Локомотив», где провел 2 счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков. Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива». Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть мое исключительное уважение к «Локомотиву», — написал в Instagram Мухин.

В минувшем сезоне 19-летний российский футболист провел 21 матч за «Локомотив» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Мухин подписал контракт с ЦСКА до лета 2026 года.

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