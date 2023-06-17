Коваленко может стать игроком «Зенита»

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, выступавший на правах аренды за «Крылья Советов», может продолжить карьеру в «Зените», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, переговоры «Локомотива» с игроком провалились, несмотря на желание Галактионова поработать с Коваленко. «Динамо» не начинало переговоров с игроком.

Отмечается, что в трансфере полузащитника в «Зенит» заинтересован лично главный тренер клуба Сергей Семак.

В сезоне-2022/23 19-летний Коваленко провел 30 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.