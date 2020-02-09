Максим Глушенков: «Перепалка с Жирковым помогла адаптироваться в РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в интервью «СЭ» подвел итоги Кубка Париматч Премьер, рассказал о своем кумире, перспективах в команде и отношении к гибели баскетболиста Коби Брайанта.

— В дебютном матче за «Спартак» вы повздорили с Юрием Жирковым. После этого пришла уверенность в себе?

— Случай повлиял нормально, немного помог адаптироваться в премьер-лиге, но я же не так много матчей сыграл за основу. Сейчас, если получится проявить себя на этом турнире, появится больше уверенности.

— Тогда вы говорили, что на поле вам помогал Денис Глушаков. Кто из опытных ребят помогает сейчас?

— Да каждый чем-то всегда готов помочь. Я со всеми хорошо общаюсь.

— С кем вы живете в номере?

— С Тимуром Акмурзиным.

— Говорят, вратари — это отдельная история, у каждого свои странности. Замечали у Тимура что-то подобное?

— Насчет вратарей в целом — да, есть такое, но Тимур — нормальный. (Евгений Белоусов, Дмитрий Зеленов)

«Лучше уйти в аренду, чем сидеть в запасе». Глушенков — о перспективах в