Деменко — о критике Дзюбы в адрес «Зенита»: «Это все-таки эмоции в какой-то степени»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал высказывания нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы про клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее Дзюба заявил, что в «Зените» стало слишком много бразильцев.

«Это все-таки эмоции в какой-то степени. В любом случае, Артем в этой ситуации хотел сказать о том, что многие футболисты российские не играют, не попадают в состав из-за этого. Но это проблема «Зенита». Я вот говорил, взять того же Андрея Мостового, играл за сборную своей страны. И как тяжело ему было попасть [в основной состав], что уж говорить о молодых ребятах, которые подают надежду. Воспитанники там, ребята, которые там поиграли тоже. Но это решение руководства, оно приняло такой путь. И пока этот путь действует: «Зенит» четыре года подряд становится чемпионом России. Значит, все правильно», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России в составе железнодорожников.