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Деменко — о критике Дзюбы в адрес «Зенита»: «Это все-таки эмоции в какой-то степени»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал высказывания нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы про клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее Дзюба заявил, что в «Зените» стало слишком много бразильцев.

«Это все-таки эмоции в какой-то степени. В любом случае, Артем в этой ситуации хотел сказать о том, что многие футболисты российские не играют, не попадают в состав из-за этого. Но это проблема «Зенита». Я вот говорил, взять того же Андрея Мостового, играл за сборную своей страны. И как тяжело ему было попасть [в основной состав], что уж говорить о молодых ребятах, которые подают надежду. Воспитанники там, ребята, которые там поиграли тоже. Но это решение руководства, оно приняло такой путь. И пока этот путь действует: «Зенит» четыре года подряд становится чемпионом России. Значит, все правильно», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России в составе железнодорожников.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/01/19860385.shtml
Артем Дзюба
Максим Деменко
Футбол
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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