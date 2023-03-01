Дзюба: «Конечно, Эмери тренер, а не тренеришка. Но то, как он вел себя в «Спартаке» — недопустимо»
Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба объяснил, почему испанский тренер Унаи Эмери провалился в московском клубе.
После поражения от «Динамо» (1:5) в ноябре 2012 года Дзюба в послематчевом интервью заявил: «Пусть говорит наш тренеришка». Эта игра стала последней для Эмери в «Спартаке».
«С Эмери мне все стало понятно, когда он ушел из «Спартака», а потом прислал Макгиди SMS с текстом: «Fuck you». Нормальный тренер такое напишет игроку? Чем мне понравился ответ Макгиди — он тоже написал в ответ: «Fuck you». Мне он ничего не писал. Он, наверное, даже мой номер не знает.
Эмери очень невзлюбила команда, и это не моя заслуга. Там же ребята-иностранцы были. Никогда не было такого, чтобы кто-то против кого-то настраивал через журналистов. Если бы я настраивал, то не лупанул бы ту крылатую фразу про тренеришку. Я тогда психанул, мы проиграли «Динамо» со счетом 1:5, а он зашел в раздевалку и сказал: «Все нормально, все молодцы».
Эмери — тренер или тренеришка? Я никогда не говорил, что он — плохой тренер. В период в «Спартаке» он... Он очень странный человек, вы же все заметили, что он — специфический. В «ПСЖ» он не прижился, в Англии — тоже. Только в испанских клубах не из грандов все нормально. Он очень странный и тяжелый человек. Фанат своего дела — это да. Сумасшедший фанат. Мог 2 часа заставлять подавать угловые. Макгиди один раз просто встал и ушел. Для нас это было странно. А он жил на базе, жил этим.
Уверяю, никто никого не настраивал. То, что его недолюбливали в команде — мы не понимали его специфику. Очень странный был. Не разговаривал с нами по 3-4 дня после поражений. Думаю, он хороший тренер для испанских команд, для своего менталитета. Он не великий тренер, просто Лигу Европы выигрывает — и все. Ну, конечно, это не все, но мы же не сравниваем его с Анчелотти, Моуринью — эшелоном топ-специалистов. Эмери — тренер, конечно, не тренеришка. Но то, как он вел себя с нами — это недопустимо. Нельзя так потребительски приезжать в чужую страну. Уважай культуру и историю другой страны, а не просто: «Эй, я приехал, вы тут все — крестьяне, клоуны». Это так не работает», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2