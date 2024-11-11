Голенков рассказал, что не верит в тарологов

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился мнением о тарологах и нумерологах.

«Никак не отношусь к тарологам, нумерологам. Не верю в это, мне все равно. Я нигилистических взглядов», — цитирует игрока Legalbet.

Голенков в этом сезоне забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах.