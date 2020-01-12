Магомед Оздоев: «Нам нужно как можно лучше начать весенний отрезок сезона»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о подготовке ко второй половине сезона.

— Успел соскучиться. Прежде всего — по партнерам, они мои друзья! Сейчас нам нужно как можно лучше начать весенний отрезок сезона, а для этого нужно хорошо потрудиться на сборах, — цитирует Оздоева официальный сайт «Зенита».

— Сборы — это всегда трудная монотонная работа на протяжении нескольких недель. Что для вас самое сложное в этот период?

— Нахождение вдали от дома. Остальное — не так трудно.

— Какие тренировочные сборы вам запомнились лучше всего?

— Как правило, всегда запоминаешь последние сборы, но мне больше всего запомнился Катар в прошлом году. Было интересно посмотреть, что представляет собой эта страна. И я был приятно удивлен — отличное качество полей, очень хороший тренировочный центр.

— Где проще тренироваться зимой — в жарких азиатских странах или в Европе, где попрохладнее?

— Я бы не сказал, что, например, в Испании или Турции зимой холодно, и в то же время в Катаре прошлой зимой приходилось надевать куртку, вечером было десять-пятнадцать градусов. Я считаю, что это оптимально, мне больше нравится там, где потеплее.