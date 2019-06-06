Магомед Адиев считает, что власти Дагестана предали "Анжи"

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев считает, что руководство Дагестана предательски поступило с клубом, отказавшись от поддержки. Махачкалинская команда по итогам сезона-2018/19 вылетела из РПЛ и из-за финансовых трудностей не сыграет в Олимп-ФНЛ.

– Можно ли сказать, что правительство Дагестана предало клуб "Анжи"?

– Я думаю, да. Это мое мнение. Хотя у них иная точка зрения. Они считают, что мы частный клуб, нас должен финансировать конкретный человек . Но, на мой взгляд, это однобокий подход. Если ты возглавляешь Республику, нужно шире смотреть на вещи. Почему бы не поддерживать команду, которая может олицетворять регион? Раньше точно олицетворяла. Сейчас можно сформулировать по-другому.

– Как?

– Клуб "Анжи" представляет республику Дагестан на российской арене. В любом случае, считаю, правительство региона должно уделять команде какое-то внимание. (Илья Андреев, Андрей Сизякин)

Полностью интервью Адиева