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Магкеев — о победе «Локомотива» над «Волеренгой»: «Держим в голове матч с «Зенитом»

18 февраля 2020, 23:49
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев после победы над «Волеренгой» (2:0) отметил, что команда уже держала в голове предстоящий матч 29-го тура чемпионата России с «Зенитом».

— Идет третий сбор, команда набирает оптимальную форму, — сказал Магкеев в интервью клубной пресс-службе. — Проблем с физическим состоянием все меньше. Осталось подправить кое-какие моменты. А так «Локомотив» выглядит достойно.

Со мной играют большие профессионалы, ничего сложного. Всегда подскажут и помогут. Удобно играть и в защите, и в опорной зоне. Какую тактику выберет тренер, там и постараюсь сыграть. Держим в голове матч с «Зенитом», но сейчас важно набрать оптимальную форму и наладить взаимодействия, а игра покажет.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21827

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