Магкеев — о победе «Локомотива» над «Волеренгой»: «Держим в голове матч с «Зенитом»
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев после победы над «Волеренгой» (2:0) отметил, что команда уже держала в голове предстоящий матч 29-го тура чемпионата России с «Зенитом».
— Идет третий сбор, команда набирает оптимальную форму, — сказал Магкеев в интервью клубной пресс-службе. — Проблем с физическим состоянием все меньше. Осталось подправить кое-какие моменты. А так «Локомотив» выглядит достойно.
Со мной играют большие профессионалы, ничего сложного. Всегда подскажут и помогут. Удобно играть и в защите, и в опорной зоне. Какую тактику выберет тренер, там и постараюсь сыграть. Держим в голове матч с «Зенитом», но сейчас важно набрать оптимальную форму и наладить взаимодействия, а игра покажет.
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