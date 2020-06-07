«Любимое русское слово Азмуна? «Колхоз». Защитник «Краснодара» — об иранском форварде
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин в интервью «СЭ» рассказал о нападающем Сердаре Азмуне, с которым несколько лет отыграл в «Рубине».
— Кокорин уверяет, что Азмун на тренировках очень ленив.
— Это в «Зените» расслабился. В «Рубине», да при Бердыеве, такого в принципе быть не могло. Курбан Бекиевич никому не позволяет тренироваться вполноги. Вот вам история — за два дня до матча со «Спартаком» отрабатываем «стандарты». Кто-то навешивает, Азмун и Могилевец набирают скорость, смотрят на мяч и сталкиваются! Лоб в лоб!
— Боже.
— Обоих тут же увезли в больницу. У Сердара глаз заплыл, десять швов наложили. Пашке — поменьше, бровь разбил. С одной стороны, несчастный случай. А с другой — характерный для того «Рубина» штрих.
— Какое слово на русском слышали от Азмуна чаще всего?
— Мат не в счет? Тогда — «колхоз». Наверное, кто-то из ребят подучил. Отдашь неточный пас или плохо мяч обработаешь, Азмун сразу голосит: «Колхоз!» А вообще, хороший парень. Общительный, дружелюбный. (Александр Кружков)