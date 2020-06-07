Защитник «Краснодара» Егор Сорокин в интервью «СЭ» рассказал о нападающем Сердаре Азмуне, с которым несколько лет отыграл в «Рубине».

— Кокорин уверяет, что Азмун на тренировках очень ленив.

— Это в «Зените» расслабился. В «Рубине», да при Бердыеве, такого в принципе быть не могло. Курбан Бекиевич никому не позволяет тренироваться вполноги. Вот вам история — за два дня до матча со «Спартаком» отрабатываем «стандарты». Кто-то навешивает, Азмун и Могилевец набирают скорость, смотрят на мяч и сталкиваются! Лоб в лоб!

— Боже.

— Обоих тут же увезли в больницу. У Сердара глаз заплыл, десять швов наложили. Пашке — поменьше, бровь разбил. С одной стороны, несчастный случай. А с другой — характерный для того «Рубина» штрих.

— Какое слово на русском слышали от Азмуна чаще всего?

— Мат не в счет? Тогда — «колхоз». Наверное, кто-то из ребят подучил. Отдашь неточный пас или плохо мяч обработаешь, Азмун сразу голосит: «Колхоз!» А вообще, хороший парень. Общительный, дружелюбный. (Александр Кружков)

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